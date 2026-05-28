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Daniela Celis y Nick Sícaro derritieron las redes con una foto a puro amor: “Cosita”

La pareja del momento volvió a convertirse en tendencia tras compartir una imagen que rebosa cariño y confianza

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La pareja de Daniela Celis y Nick Sícaro consolidó su relación a través de imágenes virales y publicaciones en redes sociales (Video: Instagram)

La pareja formada por Daniela Celis y Nick Sícaro sigue generando impacto y conversación en las redes sociales. En las últimas horas, ambos compartieron una nueva foto juntos que rápidamente se volvió tendencia y reavivó los comentarios sobre la química y la complicidad que los caracteriza. La imagen, publicada en las historias de Instagram de Daniela, la muestra recostada sobre el hombro de Nick, ambos abrigados con prendas de peluche y con gestos de total confianza y cercanía. La frase “Cosita” acompañó la instantánea, dejando claro el clima íntimo y amoroso del momento, junto a un emoji de corazón hecho con las manos.

El vínculo entre Daniela Celis y Nick Sícaro nació a la vista de todos durante el paso del influencer por el stream de Gran Hermano, y consolidó y creció fuera del mismo. Desde que oficializaron su relación, las redes sociales se convirtieron en el escenario principal de su romance, con posteos cada vez más frecuentes, sensuales y desinhibidos. La última producción fotográfica que protagonizaron juntos fue una muestra de esa audacia: atuendos provocadores, poses sugerentes y una marcada complicidad física, acompañada por la leyenda “No need to explain” (“No hace falta explicar”).

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La última foto de Daniela Celis y Nick Sícaro en Instagram revela la complicidad y el romance de la pareja del momento
La última foto de Daniela Celis y Nick Sícaro en Instagram revela la complicidad y el romance de la pareja del momento

La reacción del público no tardó en llegar. Los seguidores de ambos celebraron la química y la actitud de la pareja, llenando las publicaciones de elogios y mensajes de apoyo. “Son fuego juntos”, “La Coca Sarli del nuevo milenio” y “La que puede, puede y la que no, critica” fueron solo algunos de los comentarios más repetidos. Muchos destacaron la belleza y el atractivo de Daniela, la confianza de Nick y la audacia con la que ambos exponen su vínculo.

Esta estrategia de mostrarse tal como son, sin filtros ni reservas, fue clave en la construcción de su fenómeno mediático. Uno de los momentos más comentados fue cuando Daniela compartió un video hot junto a Nick, en el que le pintó en el pecho, con labial rojo, la frase “Nick al 9009”, convocando a sus seguidores a votar por él durante el repechaje de Gran Hermano Generación Dorada. Aunque el reingreso no se concretó, la movida dejó en claro que la pareja no duda en mezclar sensualidad y juego a la hora de conectar con su audiencia.

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Daniela Celis y Nick Sicaro, él sin camisa con un abrigo de piel negro y ella con medias negras, posan abrazados contra un fondo blanco
Daniela Celis y Nick Sicaro posan con confianza en una impactante sesión fotográfica, luciendo atuendos oscuros que resaltan su estilo audaz y su conexión.

Pero la relación entre Daniela y Nick no se limita a las redes. Juntos participaron en programas de televisión como Pasapalabra, donde la química se hizo evidente entre bromas, miradas y respuestas compartidas. Consultados sobre la exclusividad de su vínculo, Daniela fue directa: “Nos estamos portando bien, ¿supongo no?”, mientras Nick sumaba complicidad con una sonrisa. La conductora del ciclo insistió sobre si ya hubo beso o piquito, pero la pareja optó por el misterio y el humor: “No sé, a veces pierdo la memoria y no me acuerdo”, lanzó ella.

La conexión se reforzó cuando Iván de Pineda les preguntó si tenían alguna canción favorita en común. Ambos mencionaron “Photograph” de Ed Sheeran, tema al que Daniela agregó un elogio a la voz de Nick: “Canta muy lindo”. Este ida y vuelta reforzó la imagen de pareja consolidada y descontracturada, que no teme mostrarse genuina frente a la audiencia.

La producción fotográfica que lanzaron recientemente, sumada a la última foto viral, muestra que la sensualidad y la atracción física son parte central de su propuesta como pareja pública. Las imágenes, en blanco y negro o con iluminación dramática, dejan ver caricias, abrazos y miradas de deseo. En cada publicación, la pareja reafirma su estilo frontal y su decisión de no esconder nada, ni lo bueno ni lo provocador.

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