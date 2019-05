"A mí me pareció más o menos. Creo que Leticia puede recurrir un poco más a la actriz", dijo Ángel De Brito. "Faltaron movimientos de caderas. El disco no lo vi", agregó Pampita Ardohain. Mientras que Marcelo Polino fue el más duro al ponerle un cero: "Estoy feliz de que estés acá, Leticia, pero me pareció un loco. No me gustó nada".