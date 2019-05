"Me da raro por ahí verlo con lunares abajo también, como que se me pierde un poco. Y me parece que es un gran trabajo, te lo vuelvo a repetir, lo que no sé es si es tan ponible", le dijo Matilda."Sí, esta vez no quise ir por algo ponible, me fui más por otro lado", explicó la participante, a lo que Blanco le retrucó: "Bueno, la ropa es para ponérsela".