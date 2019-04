Minutos después, mientras afrontaban el desafío de la jornada, Fabricio hizo catarsis. "No tengo ganas de hacer nada, me quiero ir. Estoy diciendo que estoy cansado de que me maltraten y viene Matilda (Blanco) a decirme que soy un egoísta. Es mi último día acá, me voy, está decidido, no voy a seguir así", se descargó. Y continuó: "Lo que me dijo Matilda es muy injusto. Se me fueron las ganas, chicos. Mañana no vengo".