"He tenido una actividad prácticamente sin baches. Lo que también indica un costado de suerte, porque hay muchos profesionales muy buenos que atraviesan períodos sin trabajo. En mis comienzos, cuando se produjo algún momento de dificultades, me dediqué también a doblar películas, dibujitos, etc., pero siempre arreglándomelas con actividades que tuvieran que ver con mi profesión. No obstante, puedo decir que fueron pocas veces en que me pasó eso, porque, afortunadamente, he trabajado con mucha regularidad", sostuvo Silvina Bosco en aquella entrevista de 2016.