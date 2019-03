"Yo creo que fueron a eso, a buscar una situación de violencia para encontrar mi reacción, que ya les digo si lo vuelven a hacer no la van a encontrar nunca. Porque primero que no soy una persona que pego, violenta, y como me vieron me quedé en el auto escuchando a ver lo que me decían y nada más. Me dio temor hacer otra cosa, bajarme, ponerme a charlar con ellas, la verdad no sabía con qué me iba a encontrar, por el nivel de furia que manejaban estas personas", concluyó.