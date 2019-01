"Recuerdo que una vez le escribí una carta a la jueza contándole que estando en una cena familiar él me miraba con asco… Yo no entendía por qué. Entonces él me miró y me dijo: 'Tenés olor a culo, no te quiero al lado mío'. Llegué a casa destrozada. A los nueve años ya no quise verlo más", recordó la adolescente de 18 años.