"Vino el SAME, me curaron, me pegaron la herida. Yo una vez que terminó eso me fui, todo ensangrentado. Había laburado a la mañana, había hecho la radio, el teatro, el programa de televisión, no podía más", concluyó entre risas, y, consultado sobre qué le había dicho la modelo en aquella ocasión, contó que "cada vez que la veo le recuerdo eso".