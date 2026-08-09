Las Fiestas Agostinas dejaron 1.154 toneladas de basura, pero San Salvador también rescató 6,7 millones de envases

El operativo municipal cubrió desfiles, actividades religiosas y complejos deportivos, además de limpiar aceras, cunetas y zonas concurridas como la Plaza Gerardo Barrios y la Plaza Salvador del Mundo durante los festejos (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Centro)

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La Dirección de Saneamiento Ambiental, Parques y Zonas Verdes de San Salvador Centro reportó este sábado la recolección de 1,154 toneladas de residuos sólidos entre el 1 y el 6 de agosto, período correspondiente a las Fiestas Agostinas 2026. De acuerdo con datos oficiales, este operativo especial incluyó la intervención en Sívarland, el Centro Histórico y áreas clave del municipio, con el objetivo de mantener espacios públicos limpios y seguros para los miles de visitantes que participaron en las celebraciones.

Según informó la alcaldía de San Salvador Centro, el dispositivo de limpieza movilizó turnos de hasta 200 trabajadores en puntos estratégicos, quienes realizaron labores antes, durante y después de cada evento masivo, como los desfiles del Correo y del Comercio, actividades religiosas, plazas principales y complejos deportivos.

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El director de Saneamiento Ambiental, German Muñoz, detalló en una conferencia de prensa que las cuadrillas municipales cubrieron 279,121 metros cuadrados de aceras y cunetas, además de ejecutar lavado profundo en 180,557 metros cuadrados de espacios públicos emblemáticos, incluyendo la Plaza Gerardo Barrios y la Plaza Salvador del Mundo.

La recolección de residuos incluyó también un componente de reciclaje. Como parte del plan Sívar Verde, se logró separar 57 toneladas de desechos valorizables, equivalentes a 6.7 millones de latas y botellas plásticas. El director Muñoz precisó que solo de aluminio se recuperaron 28,902 libras, lo que representa 1,820,826 latas, y de botellas plásticas, 96,761 libras, equivalentes a 4,838,850 envases.

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La alcaldía capitalina detalló el despliegue con centenares de operarios, zonas cubiertas en el Centro Histórico y Sívarland, además de una separación de materiales reutilizables que cambió el destino de miles de envases (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Centro)

“Estos materiales, que iban a terminar en el relleno sanitario, ahora podrán reutilizarse”, subrayó Muñoz.

En materia de saneamiento, la municipalidad intervino 3,128 cuadras con labores de barrido y ejecutó la fumigación de 418 tragantes para prevenir la proliferación de vectores. Previo a las festividades, los equipos municipales ejecutaron chapoda de predios y taludes, retiro de ripio, limpieza de arriates, y mantenimiento en tuberías y pozos.

La ciudadanía cooperó en el aseo público dice la comuna

La alcaldía de San Salvador Centro destacó la colaboración de la ciudadanía, especialmente en el marco de la campaña “Los Buenos Salvadoreños no Ensucian”. “Nos sentimos satisfechos porque la población se sumó, depositando la basura en su lugar y facilitando la recuperación de materiales reciclables”, señaló el funcionario. El proyecto de reciclaje también se expandió a 20 colonias y 80 empresas del municipio, y la comuna anunció la instalación de 250 basureros adicionales en las rutas de los desfiles y puntos de mayor concentración.

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La administración municipal mantiene vigente una ordenanza que contempla multas de entre 50 y 900 dólares para personas naturales y de 901 a 2,200 dólares para empresas que incumplan la disposición adecuada de residuos. De acuerdo con el reporte, durante las fiestas no se impusieron sanciones en Sívarland ni en los principales puntos de actividades, debido al cumplimiento generalizado de los participantes y comerciantes.

Durante la celebración, el plan Sívar Verde separó 57 toneladas de materiales valorizables, entre ellos aluminio y plástico, con apoyo ciudadano, expansión en colonias y empresas, y sin aplicar sanciones (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Centro)

La alcaldía también llamó a las demás municipalidades del país a replicar los esfuerzos de control de residuos sólidos y promoción del reciclaje, con el fin de reducir el impacto ambiental y mejorar la calidad de vida en sus territorios.

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