Noroña defiende a hijo de AMLO por acudir a uno de los hospitales más caros de México y no al IMSS: “Para eso gana el dinero” 

Noroña defiende a hijo del expresidente AMLO y a Layda Sansores. (Fotos: Captura de pantalla y X/@jorgegogdl)

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Luego de que Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fuera captado en el Centro Médico ABC junto a su familia -situación que generó disgusto y polémica-, el senador Gerardo Fernández Noroña salió a defenderlo, pese a aceptar que él sí se atiende en el IMSS.

Noroña sale en defensa de hijo del expresidente

La publicación del periodista Jorge García Orozco, quien publicó las fotografías de Bobby en el hospital considerado uno de los más caros de México, se viralizó y generó descontento entre los internautas, por no atenderse en uno de los hospitales públicos del gobierno mexicano, como anteriormente instaba su papá.

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Al respecto, Noroña comentó que el hijo del exmandatario no tiene la obligación de seguir las sugerencias de su padre, debido a que no forma parte de la administración pública ni ocupa una posición en Morena:

“Pero inclusive si tuviese un cargo público que no lo tiene y decide atenderse en un hospital particular su asunto. Para eso gana el dinero, para gastarlo en lo que le dé la gana”.

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Noroña sale en defensa de hijo del expresidente. (Crédito: Cuartoscuro)

Pese a que el legislador también ha tenido múltiples escándalos por su falta de “austeridad”, se dijo a favor de la salud y la educación pública. Agregó que López Beltrán tiene derecho a “pues él se puede atender donde le dé la gana, como cualquier persona, por cierto”.

Internautas se lanza contra la poca austeridad de los hijos de AMLO

Los internautas no perdonaron que el hijo del expresidente acudiera al ABC y se lanzaron contra Bobby, entre los comentarios que resaltan están:

“Para eso trabajan arduamente día día, todos los Mexicanos para que ellos vivan su Dinamarca, uno tras otro los héroes de la 4ta han decepcionado a sus devotos, no por malo conocido es bueno, no por bueno por conocer es mejor, si es corrupto es malo y punto”.

“Y todavía por la culpa de ese parásito se descarrilo un tren que acabo con la vida de personas”.

“Ya que la pasión de la 4T es la austeridad y el pueblo y el populismo autoritario, una ley que obligue a todos los funcionarios públicos y sus familiares a sólo atenderse en los servicios de salud pública sería congruente y propicio para que sí seamos como Dinamarca”.

“El día que por ley los funcionarios públicos deban utilizar los servicios públicos hasta ese día mejorarán”.

Desde que López Obrador dejó el gobierno en 2024, sus hijos se han visto envueltos en distintos escándalos relacionados a la poca austeridad que reflejan en su vida diaria, pese a ser uno de los principios más fuertes difundidos por el expresidente, llegando a impactar en las políticas públicas de distintas dependencias.

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Noroña también salió a defender a Layda Sansores

Layda Sansores fue captada viajando en primera clase rumbo a Madrid España. (Fotos: X/@vampipe)

Otra que se encuentra al centro del escrutinio público es la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien se encuentra en Madrid, España. En días recientes fue captada viajando en primera clase, junto con su hermana y otras dos personas, pese a que la dirigente de Morena ha instado a mantener la mesura respecto a los lujos de los políticos en la vida pública.

Noroña también salió a defender a la gobernadora a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje, en respuesta a una publicación del periodista Joaquín López Dóriga:

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“Tú has viajado siempre en Premier a Europa o en el avión presidencial con dinero del pueblo, hipócrita. Estoy seguro que Layda Sansores pagó de su bolsillo el viaje. ¿Cómo viajaste a Roma ahora que andabas acalderonado?”.