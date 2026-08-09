De Hiroshima a Stalingrado: así se construyó el documental ‘Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks’

'Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks' es una serie documental de 20 episodios que reconstruye el conflicto más devastador del siglo XX. Se emite cada lunes por History Channel

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“Escucharlo leer la narración... hubo momentos en que se me pusieron los pelos de punta”, confiesa Mary Donahue, Vicepresidenta Sénior de Producción y Desarrollo de History Channel, sobre el trabajo junto al actor en Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks, la serie documental de 20 episodios que reconstruye el conflicto más devastador del siglo XX a partir de material de archivo real, gran parte de él nunca visto públicamente.

Mary Donahue ocupa su cargo desde 2017 y es responsable de supervisar toda la producción del canal, desde documentales dramáticos hasta series de no ficción. Ganadora de cuatro premios Emmy —con diez nominaciones personales y veinte obtenidas por los programas que desarrolló—, tiene detrás una trayectoria que incluye series sobre los presidentes Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt y Franklin D. Roosevelt, producidas junto a la historiadora Doris Kearns Goodwin, y proyectos con figuras como Leonardo DiCaprio y Kevin Costner.

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La producción que ahora presenta, resultado de más de diez años de trabajo, abarca el conflicto en toda su magnitud: desde el ascenso del nazismo y el expansionismo japonés hasta la caída de las potencias del Eje y el surgimiento del nuevo orden mundial posterior a 1945. Los 20 episodios recorren las batallas más decisivas —Stalingrado, el Día D, la ofensiva final sobre Berlín y el desenlace nuclear en Hiroshima y Nagasaki— y se adentran también en aspectos menos explorados, como las operaciones de inteligencia vinculadas al código Enigma, la resistencia clandestina en los territorios ocupados y el costo humano del Holocausto. “Rastrear todo ese archivo, conseguir los derechos, encontrar todas las fotos y el material filmado, y asegurarnos de usarlos de manera responsable y emotiva fue realmente desafiante, pero también muy gratificante”, señala Donahue desde su casa en las afueras de Nueva York (con mucho calor, señala). A través de una videollamada, la responsable de producción de esta monumental serie documental habló con Infobae Cultura sobre el proceso de producción, el rol central de Tom Hanks y el desafío de abordar episodios tan complejos como los bombardeos sobre Hiroshima y Nagasaki sin caer en una sola mirada parcial.

La serie emite dos episodios cada lunes por History Channel —a las 21 de Argentina y a las 20:10 en Colombia y México—. Los próximos capítulos son Overlord y Largo camino a Tokio el 10 de agosto; Frente interno y Resistencia el 17 de agosto; Sin redención y Últimos días del Reich el 24 de agosto; y Final del juego y Consecuencias el 31 de agosto. El lunes 2 de septiembre, cuando se cumplan 81 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, los 20 episodios estarán disponibles por completo On Demand.

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Mary Donahue, Vicepresidenta Sénior de Producción y Desarrollo de History Channel, estuvo a cargo de una producción que demandó más de diez años de trabajo

En la conversación, Mary Donahue revela además una anécdota personal: durante las sesiones de narración, Tom Hanks almorzó con el equipo, contó historias sobre directores que admiraba y, en un momento, habló en la voz de Woody, su personaje en la saga Toy Story. “Fue increíble”, recuerda. “Ver que el Tom Hanks de la pantalla era exactamente el mismo que conocías en persona fue maravilloso”.

—¿Cuál fue el mayor desafío de tomar ese volumen de material de archivo y construir una buena historia?

—Lo que hizo que esto fuera tan desafiante fue la escala del proyecto. Fue verdaderamente... estaba pensado para ser uno de los eventos más importantes en la historia del canal, porque queríamos lanzarlo globalmente. Era muy importante para nosotros que todos los países que emiten History Channel lo estrenaran al mismo tiempo. Nos entusiasmó mucho que toda América Latina se uniera a ese estreno global. Pero para merecer ese tipo de estreno mundial, teníamos que asegurarnos de que el producto fuera asombroso. Decidimos que la escala sería sin precedentes: 20 episodios, la reconstrucción más épica de la Segunda Guerra Mundial desde el famoso proyecto de la BBC narrado por Laurence Olivier en 1973. Tuvimos mucha suerte porque teníamos acceso a nuevas fuentes de archivo que no estaban disponibles en 1973. Pero rastrear todo ese archivo, conseguir los derechos, encontrar todas las fotos y el material filmado, y asegurarnos de usarlos de manera responsable y emotiva fue realmente desafiante, pero también muy gratificante. Y luego, por supuesto, teníamos que honrar no solo a todos los países cuya gente luchó y murió en este terrible evento global, sino también hacer un producto que fuera digno de Tom Hanks, quien está tan apasionadamente conectado con la Segunda Guerra Mundial. Trabajamos muy duro, pero fue un privilegio trabajar en esta serie, y estamos muy orgullosos de ella.

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—¿Qué cree que la serie le dice al presente sobre ese pasado?

—La Segunda Guerra Mundial es claramente uno de los eventos más significativos de la historia de la humanidad. En algún punto entre 70 y 85 millones de personas murieron en esa guerra, e involucró a todos los países de la Tierra. Dio forma al mundo moderno en el que vivimos hoy. Y creo que quizás la generación actual —mi hija tiene 25 años, por ejemplo— cree que sabe sobre la Segunda Guerra Mundial, pero no es tan consciente de cómo moldeó el mundo en el que vive hoy. Nos pareció muy importante contar toda la amplitud del evento: cómo comenzó, por qué comenzó, las grandes batallas, quiénes estuvieron involucrados, las decisiones que tomaron y cómo terminó. Y esa amplitud se siente realmente relevante para todos nosotros hoy.

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Tom Hanks narra los 20 episodios de la serie documental y, según la responsable de producción, almorzó con el equipo durante las sesiones de grabación, y en un momento, habló con la voz de Woody, su personaje en la saga 'Toy Story'

—¿Cómo abordó la serie esos episodios sin caer en una perspectiva única, concretamente la de Estados Unidos?

—Hubo algunos temas episódicos en los que pasamos mucho tiempo pensando cuál era el enfoque correcto. En el episodio sobre el lanzamiento de la bomba, habíamos explicado en episodios anteriores el curso de la guerra, las decisiones que tomaron los Estados Unidos y por qué las tomaron, y también hablamos con un amplio abanico de expertos para tener una perspectiva de Japón también. Tuvimos un grupo muy importante de consultores históricos, uno de los cuales fue el exdirector del Museo de la Segunda Guerra Mundial de Nueva Orleans, y fueron muy rigurosos para asegurarse de que no contáramos lo que sucedió en el episodio del lanzamiento de la bomba solo desde una perspectiva estadounidense. Eso hubiera sido irresponsable, y entendimos que teníamos que considerar el impacto que tuvo sobre Japón. Por esa razón, hicimos un episodio muy interesante sobre el frente interno en Japón y Alemania varios episodios antes de que se lanzara la bomba. Así se puede ver cómo se retrataba la guerra en Japón y cómo la vivía la gente en el terreno. Espero que cuando lo vean, estén de acuerdo en que fuimos responsables. Pusimos muchísimo cuidado.

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—Históricamente no sucedió, al menos en Occidente ¿Cómo equilibró la serie la visión soviética y las otras miradas sobre el conflicto?

—Una de las cosas de las que estoy muy orgullosa en esta serie es la cantidad de episodios que exploran la guerra desde el punto de vista ruso. Tenemos un episodio sobre la Operación Barbarroja, uno sobre Stalingrado, y también uno en el que miramos las consecuencias de la guerra y el surgimiento del conflicto entre las dos superpotencias. Una de las cosas que resulta realmente fascinante es que cuando se hizo The World at War en 1973, existía la Unión Soviética. A lo que nosotros tuvimos acceso, y ellos no, fue al archivo de la experiencia rusa durante la guerra. Eso es una de las cosas que hace que esta nueva serie sea tanto atrapante como reveladora. Tenemos material de archivo y testimonios que hablan del lado ruso de la guerra, y una de las cosas de las que me siento muy orgullosa es que se obtiene una perspectiva de por qué Stalin y la Unión Soviética combatieron, qué experimentaron en esas diversas batallas, y se ve desde el punto de vista ruso, no desde el estadounidense. Lo hicimos así porque sentimos la responsabilidad, dado que fue un estreno global, de contar una historia que reflejara a todos los principales combatientes y su perspectiva.

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—¿Cómo balanceó el rigor académico que aportan los historiadores con la necesidad de mantener un relato atractivo para una audiencia masiva?

—Una de las grandes cosas que tienen los grandes historiadores es que también son narradores fenomenales. Fuimos cuidadosos al elegir a los participantes de cada episodio: no solo buscamos a los principales expertos mundiales en los distintos temas, sino también a personas apasionadas por la historia de la Segunda Guerra Mundial y que pudieran contar una gran historia. Resulta que soy una de las mayores admiradoras de Simon Sebag Montefiore en el mundo. Creo que es un narrador asombroso, y además tiene un conocimiento enorme. Le dio vida a Stalin en los episodios rusos de una manera que fue reveladora para mí. Creo que tuvimos la suerte de contar no solo con grandes historiadores académicos, sino con personas que sabían cómo contar una historia de una manera realmente atrapante y emotiva, además de precisa.

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[Fotos: prensa History Channel]