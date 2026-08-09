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El gobierno de República Dominicana inicia tres obras estratégicas en la frontera norte

La estrategia Frontera Fuerte arrancó este sábado con el Mercado Nacional de Tilory, la rehabilitación del badén de Guayajayuco y la instalación de puestos en la carretera Internacional para vigilancia y conectividad

El Gobierno dominicano inició obras estratégicas en la frontera norte dentro de la estrategia Frontera Fuerte impulsada por Luis Abinader. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El Gobierno dominicano inició obras estratégicas en la frontera norte dentro de la estrategia Frontera Fuerte impulsada por Luis Abinader. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
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El Gobierno dominicano inició este sábado la construcción de obras estratégicas en la frontera norte dentro de la estrategia Frontera Fuerte, impulsada por Luis Abinader, con el objetivo de reforzar la seguridad, ampliar la presencia del Estado y crear condiciones para el desarrollo económico y social de las comunidades de esa zona.

El paquete incluye tres intervenciones: el Mercado Nacional de Tilory, la reconstrucción del badén de Guayajayuco y nuevos controles de acceso y destacamentos de control fronterizo en la carretera Internacional. El plan busca mejorar la conectividad, ordenar el intercambio comercial, fortalecer el control territorial y elevar la capacidad operativa estatal en un área considerada prioritaria.

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El acto de inicio fue encabezado por el ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza y el ministro de Defensa teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, acompañados por autoridades locales y responsables de organismos vinculados a la gestión fronteriza. También participaron el comandante general del Ejército de República Dominicana, el director general de Migración, el director ejecutivo de Desarrollo Fronterizo y representantes de otras instituciones del esfuerzo interinstitucional.

El mercado de Tilory apunta a formalizar un intercambio comercial que operó por décadas de manera informal

Según las autoridades, el nuevo Mercado Nacional de Tilory está concebido para organizar y modernizar un espacio de comercio que durante décadas funcionó de forma informal. La obra prevé instalaciones adecuadas para productores y comerciantes, mejores condiciones sanitarias, más seguridad y un control más eficiente de las actividades comerciales.

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El plan oficial incluye el Mercado Nacional de Tilory, la reconstrucción del badén de Guayajayuco y nuevos controles de acceso en la carretera Internacional. (Cortesía Gobierno de República Dominicana)
El plan oficial incluye el Mercado Nacional de Tilory, la reconstrucción del badén de Guayajayuco y nuevos controles de acceso en la carretera Internacional. (Cortesía Gobierno de República Dominicana)

El Ministerio de Defensa sostuvo que ese componente forma parte central de la estrategia oficial para la frontera porque combina seguridad con actividad económica. La apuesta oficial es que la infraestructura reduzca la informalidad y ordene el flujo comercial en la zona.

Fernández Onofre afirmó durante la actividad que las obras son un componente esencial de “Frontera Fuerte” porque contribuyen al fortalecimiento de la soberanía nacional, al aumento de la presencia institucional y a la creación de condiciones favorables para el crecimiento económico y la calidad de vida de las comunidades fronterizas.

La reconstrucción del badén y los nuevos controles buscan asegurar tránsito permanente y mayor vigilancia

La reconstrucción del badén de Guayajayuco se ejecuta como complemento del puente que construye el Ministerio de Obras Públicas sobre el río Artibonito. De acuerdo con las autoridades, esa combinación permitirá una comunicación terrestre permanente para la comunidad.

El Gobierno sostiene que esa conexión reducirá la vulnerabilidad de la zona ante las crecidas del río, facilitará el acceso a servicios esenciales y fortalecerá la capacidad de respuesta de los organismos estatales. La obra también apunta a resolver una limitación de conectividad que afectaba a los residentes cuando aumentaba el caudal.

Los nuevos controles de acceso y destacamentos en la carretera Internacional están orientados a reforzar la supervisión y la vigilancia del tránsito de personas y mercancías. Las autoridades indicaron que esas instalaciones respaldarán las labores de las Fuerzas Armadas y de las demás instituciones responsables de la gestión fronteriza.

La nueva infraestructura prevé espacios adecuados para productores y vendedores, mejores condiciones sanitarias, más resguardo y una supervisión más eficiente de las actividades mercantiles en esa zona limítrofe. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
La nueva infraestructura prevé espacios adecuados para productores y vendedores, mejores condiciones sanitarias, más resguardo y una supervisión más eficiente de las actividades mercantiles en esa zona limítrofe. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Paliza y Fernández Onofre presentaron el conjunto de intervenciones como una inversión estratégica para el desarrollo sostenible de la frontera. El Gobierno las enmarca en una visión que integra infraestructura, seguridad, conectividad y oportunidades económicas para la región.

La administración de Abinader sostiene que con estas obras avanza en la ejecución de “Frontera Fuerte”, una estrategia integral de desarrollo, seguridad e infraestructura fronteriza orientada a consolidar la seguridad nacional y fortalecer la presencia del Estado en la frontera norte.

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