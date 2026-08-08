EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de agosto: detienen a presunta operadora de red de huachicol fiscal; van 9 arrestos

La jornada de ayer quedó marcada por una detención que lleva décadas pendiente: un juez de control impuso prisión preventiva a Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, acusado de desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de la justicia en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los padres de las víctimas, que no fueron notificados previamente, advirtieron que solo un proceso sólido permitirá avanzar hacia la verdad.

Ese mismo día, un juez vinculó a proceso a Ramón Álvarez Ayala, alias “El R1”, por el homicidio calificado del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. La resolución le suma un segundo proceso: el primero, en el fuero federal, fue por portación de armas de uso exclusivo del Ejército y posesión de droga.

En el Pacífico, la Secretaría de Marina aseguró aproximadamente mil 170 kilogramos de presunta cocaína a 851 kilómetros al sur de Acapulco, dentro de una lancha con tres motores fuera de borda. Seis personas fueron detenidas: tres mexicanos y tres ecuatorianos.

La jornada también dejó golpes contra células vinculadas a La Unión Tepito: en la alcaldía Miguel Hidalgo fueron arrestados dos presuntos integrantes tras un cateo en la colonia Anáhuac, mientras que en Ecatepec cayó Alejandro “N”, alias “El Sexy”, señalado como presunto líder de otra célula del mismo grupo. En Jalisco, la Policía estatal detuvo al ciudadano estadounidense Michael Alexander Tapia, alias “Lurch”, prófugo desde 2016 y vinculado con la pandilla Latin Kings.

Finalmente en Colima, un juez condenó a seis años de prisión al exalcalde electo de Coquimatlán, Carlos Chavira, por abuso sexual contra un adolescente de 13 años. Mientras que en Jalisco, la alerta por dos jóvenes reclutadas con engaños hacia Puerto Vallarta el 27 de julio sigue activa: sus familias no han vuelto a saber de ellas.

A continuación, las noticias de este sábado.