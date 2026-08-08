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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de agosto: detienen a presunta operadora de red de huachicol fiscal; van 9 arrestos

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La jornada de ayer quedó marcada por una detención que lleva décadas pendiente: un juez de control impuso prisión preventiva a Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, acusado de desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de la justicia en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los padres de las víctimas, que no fueron notificados previamente, advirtieron que solo un proceso sólido permitirá avanzar hacia la verdad.

Ese mismo día, un juez vinculó a proceso a Ramón Álvarez Ayala, alias “El R1”, por el homicidio calificado del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. La resolución le suma un segundo proceso: el primero, en el fuero federal, fue por portación de armas de uso exclusivo del Ejército y posesión de droga.

En el Pacífico, la Secretaría de Marina aseguró aproximadamente mil 170 kilogramos de presunta cocaína a 851 kilómetros al sur de Acapulco, dentro de una lancha con tres motores fuera de borda. Seis personas fueron detenidas: tres mexicanos y tres ecuatorianos.

La jornada también dejó golpes contra células vinculadas a La Unión Tepito: en la alcaldía Miguel Hidalgo fueron arrestados dos presuntos integrantes tras un cateo en la colonia Anáhuac, mientras que en Ecatepec cayó Alejandro “N”, alias “El Sexy”, señalado como presunto líder de otra célula del mismo grupo. En Jalisco, la Policía estatal detuvo al ciudadano estadounidense Michael Alexander Tapia, alias “Lurch”, prófugo desde 2016 y vinculado con la pandilla Latin Kings.

Finalmente en Colima, un juez condenó a seis años de prisión al exalcalde electo de Coquimatlán, Carlos Chavira, por abuso sexual contra un adolescente de 13 años. Mientras que en Jalisco, la alerta por dos jóvenes reclutadas con engaños hacia Puerto Vallarta el 27 de julio sigue activa: sus familias no han vuelto a saber de ellas.

A continuación, las noticias de este sábado.

04:02 hsHoy

Asesinan a Arturo Herrera, jefe de tenencia de Santiago Undameo, en canchas de fútbol de Morelia

Un grupo armado abrió fuego la noche del viernes 7 de agosto en la comunidad de La Maiza, a 15 kilómetros de la capital michoacana, y dejó además otra persona muerta y un herido

El ataque dejó un muerto más y un herido. Crédito: Facebook - MoreliaRural
El ataque dejó un muerto más y un herido. Crédito: Facebook - MoreliaRural

La noche del viernes 7 de agosto, un grupo de hombres armados asesinó al jefe de Tenencia de Santiago Undameo, Arturo Herrera Guzmán, en las canchas de fútbol de la comunidad de La Maiza, a 15 kilómetros de Morelia. El ataque dejó además otra persona muerta y un herido. Los agresores huyeron y no habían sido detenidos hasta este sábado.

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03:32 hsHoy

En solo 15 días autoridades procesaron a 19 agresores por abuso, maltrato y parricidio de menores en Jalisco

La mayoría de los imputados tenía parentesco o custodia sobre las víctimas; los casos ocurrieron en Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco entre 2017 y 2026

En solo 15 días autoridades procesaron a 19 agresores por abuso, maltrato y parricidio de menores en Jalisco (Imagen Ilustrativa Infobae)
En solo 15 días autoridades procesaron a 19 agresores por abuso, maltrato y parricidio de menores en Jalisco (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía de Jalisco vinculó a proceso a 19 personas acusadas de cometer delitos contra menores de edad en el Área Metropolitana de Guadalajara durante la segunda quincena de julio de 2026. Los imputados, en su mayoría padres, padrastros, tíos y tutores enfrentan cargos que van desde abuso sexual infantil hasta parricidio, por hechos registrados entre 2017 y 2026.

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03:31 hsHoy

Detienen a 28 personas junto con 15 armas y casi 3 mil balas tras operativo federal en El Roble, Mazatlán

Entre los presuntos criminales había dos mujeres; todo el material fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal

La detención derivó de un operativo interinstitucional en la zona serrana de Mazatlán. Crédito: SSP Sinaloa
La detención derivó de un operativo interinstitucional en la zona serrana de Mazatlán. Crédito: SSP Sinaloa

Un operativo interinstitucional en la localidad de El Roble, en la zona rural de Mazatlán, Sinaloa, dejó este 8 de agosto un saldo de 28 personas detenidas —entre ellas dos mujeres— y el aseguramiento de 15 armas largas, 94 cargadores, 2 mil 964 cartuchos y ocho chalecos tácticos con 16 placas balísticas.

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02:10 hsHoy

Detienen en Sonora a un hombre que intentó matar a su hijastra adolescente y atacó a su pareja sentimental

El detenido de 53 años enfrenta cargos por feminicidio en grado de tentativa, homicidio en grado de tentativa y violencia familiar tras los hechos del 6 de agosto

Detienen en Sonora a un hombre que intentó matar a su hijastra adolescente y atacó a su pareja sentimental. Fiscalía de Sonora
Detienen en Sonora a un hombre que intentó matar a su hijastra adolescente y atacó a su pareja sentimental. Fiscalía de Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ejecutó una orden de aprehensión contra Miguel Eulogio “N”, de 53 años, acusado de disparar con arma de fuego contra una adolescente de 14 años y agredir a su pareja sentimental en un domicilio de la colonia Villa Verde, en Hermosillo, el pasado 6 de agosto de 2026. Los cargos en su contra son tentativa de feminicidio, tentativa de homicidio y violencia familiar.

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01:58 hsHoy

Mexicano se declara culpable de lavar casi 2 millones de dólares del narco con criptomonedas

Usó una red de cómplices para recolectar efectivo en suelo estadounidense y mandar los fondos a México, llevándose un porcentaje de cada transferencia completada

Daniel Gordiano Valenzuela se declaró culpable en una corte de EEUU (Imagen Ilustrativa Infobae)
Daniel Gordiano Valenzuela se declaró culpable en una corte de EEUU (Imagen Ilustrativa Infobae)

Daniel Gordiano Valenzuela, un mexicano de 60 años de edad, se declaró culpable el pasado viernes 7 de agosto ante un tribunal federal de Estados Unidos por su participación en una conspiración para el lavado de dinero que involucró casi 2 millones de dólares procedentes del narcotráfico.

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01:29 hsHoy

Un agente infiltrado logró desarticular una banda de fraude que operaba desde un restaurante en Oaxaca

Un agente encubierto entró a una reunión en Santa Lucía del Camino y permitió detener a ocho personas que citaban a sus víctimas en un restaurante para cobrarles y clonar sus tarjetas

Un agente infiltrado logró desarticular una banda de fraude que operaba desde un restaurante en Oaxaca. Crédito: Fiscalía de Oaxaca
Un agente infiltrado logró desarticular una banda de fraude que operaba desde un restaurante en Oaxaca. Crédito: Fiscalía de Oaxaca

La Fiscalía de Oaxaca desarticuló una banda de ocho integrantes dedicada al fraude mediante falsos premios turísticos, tras infiltrar a un agente encubierto en una reunión de la organización dentro de un restaurante de Santa Lucía del Camino. La operación dejó 27 víctimas documentadas y el decomiso de terminales bancarias, celulares y equipos para clonar tarjetas.

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23:50 hsAyer

Detienen a hombre con droga en Culiacán tras conducir un Honda Accord sin placas

Un joven fue detenido este 8 de agosto en Culiacán, Sinaloa, luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado lo interceptaran al conducir un Honda Accord sin placas de circulación en la colonia Ampliación El Barrio.

El conductor adoptó una actitud evasiva al notar la presencia de los agentes, lo que motivó que se le marcara el alto para realizarle una inspección.

Dentro del vehículo se localizaron 10 envoltorios con una sustancia granulada de color blanco -similar a la cocaína- con un peso aproximado de 7.1 gramos, además de cinco cigarros de una hierba verde y seca con características propias de la marihuana, con un peso aproximado de 6.3 gramos.

El decomiso fue resultado de la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado, como parte del Operativo Interinstitucional que trabaja para pacificar la entidad, luego de que la guerra entre Los Chapitos y Los Mayos provocaran una ola de violencia que no se ha detenido desde el pasado 9 de septiembre de 2024.

El detenido, junto al vehículo y las drogas, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes.

Fue presentado ante el ministerio público federal. Crédito: SSP Sinaloa
Fue presentado ante el ministerio público federal. Crédito: SSP Sinaloa
23:42 hsAyer

Detienen en la frontera a mexicano con más de 230 mil dólares en fentanilo oculto en una moto eléctrica

El decomiso ocurrió el 3 de agosto en el puerto de entrada de San Ysidro, el cruce terrestre más transitado del mundo

Un joven de 22 años fue detenido por las autoridades de EEUU. Crédito: CBP
Un joven de 22 años fue detenido por las autoridades de EEUU. Crédito: CBP

Agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en ingles) detuvieron el pasado 3 de agosto a un mexicano de 22 años que intentaba ingresar a Estados Unidos por el puerto de entrada de San Ysidro, en la frontera entre Tijuana y San Diego, con más de 7 kilogramos de fentanilo escondidos en el interior de una moto eléctrica.

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23:35 hsAyer

Cae “El Fantasma” en Aldama, autoridades lo vinculan al mando de una célula delictiva en Chihuahua

El arresto ocurrió en la colonia La Abundancia, donde agentes estatales ubicaron al hombre de 26 años señalado por inteligencia como mando de grupos activos en esa región de Chihuahua

Cae “El Fantasma” en Aldama, autoridades lo vinculan al mando de una célula delictiva en Chihuahua. SSPE
Cae “El Fantasma” en Aldama, autoridades lo vinculan al mando de una célula delictiva en Chihuahua. SSPE

Adrián Alexis C.B., alias “El Fantasma”, presunto jefe de células delictivas en la región de Aldama, fue detenido el viernes por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua (SSPE) en la colonia La Abundancia. El operativo se realizó en el cruce de las calles Armando Gameros y San Felipe, donde agentes estatales ubicaron y aseguraron al sujeto, quien contaba con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud.

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22:49 hsAyer

Detienen en Oaxaca al presunto asesino de un hombre baleado en su propio domicilio

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detuvo a un hombre identificado con las siglas J.C.R. -para resguardar su identidad-, señalado como probable responsable del homicidio calificado de I.L.R., quien fue baleado dentro de su propio domicilio el 2 de abril de 2026.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, J.C.R. habría llegado al domicilio de la víctima, la amenazó y accionó un arma de fuego. Las lesiones provocadas por los disparos le causaron la muerte. El caso fue clasificado como homicidio calificado con ventaja.

El Ministerio Público, con el respaldo de la Agencia Estatal de Investigaciones y del Instituto de Servicios Periciales, reunió los datos de prueba suficientes para solicitar y obtener una orden de aprehensión ante el Juez de Control.

Tras la autorización legal, el probable responsable fue localizado y detenido en la localidad de El Porvenir, perteneciente al municipio de San Juan Cotzocón, en la región Mixe. Fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía Regional del Istmo.

La FGEO no reveló posibles móviles del crimen ni la relación que habría existido entre J.C.R. y la víctima.

Fue detenido por agentes de la Agencia de Investigación Criminal. Crédito: FGEO
Fue detenido por agentes de la Agencia de Investigación Criminal. Crédito: FGEO

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