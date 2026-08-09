México
Agregar Infobae enGoogle

Asesinan a Arturo Herrera, jefe de tenencia de Santiago Undameo, en canchas de fútbol de Morelia

Un grupo armado abrió fuego la noche del viernes 7 de agosto en la comunidad de La Maiza, a 15 kilómetros de la capital michoacana, y dejó además otra persona muerta y un herido

El ataque dejó un muerto más y un herido. Crédito: Facebook - MoreliaRural
El ataque dejó un muerto más y un herido. Crédito: Facebook - MoreliaRural
Guardar

La noche del viernes 7 de agosto, un grupo de hombres armados asesinó al jefe de Tenencia de Santiago Undameo, Arturo Herrera Guzmán, en las canchas de fútbol de la comunidad de La Maiza, a 15 kilómetros de Morelia. El ataque dejó además otra persona muerta y un herido. Los agresores huyeron y no habían sido detenidos hasta este sábado.

La muerte del funcionario generó reacciones del alcalde Alfonso Martínez Alcázar y de colegas de Herrera Guzmán en la zona rural moreliana, quienes exigieron justicia. La Fiscalía General del Estado de Michoacán abrió una investigación para determinar el móvil del crimen.

PUBLICIDAD

Sujetos armados llegaron y dispararon contra quienes estaban en las canchas

El ataque ocurrió en unas instalaciones deportivas ubicadas a la orilla de una carretera rural en La Maiza. Según reportes periodísticos, el grupo de hombres armados llegó en un vehículo de modelo reciente, abrió fuego contra las personas que se encontraban en el lugar y escapó antes de que llegaran las autoridades.

José Iván, de 42 años, murió en el sitio. Herrera Guzmán fue trasladado con vida en una camioneta particular a la Clínica Santo Niño, en el municipio de Huiramba, donde murió minutos sin que los médicos pudieran estabilizarlo. Un hombre identificado como Rigoberto, de 32 años, fue el único sobreviviente y recibió atención médica.

PUBLICIDAD

Elementos de los tres órdenes de gobierno y paramédicos llegaron al lugar tras los disparos. Hasta la noche de este sábado, ningún agresor había sido detenido y las autoridades no habían establecido el móvil del ataque ni si fue dirigido específicamente contra el jefe de tenencia.

El alcalde de Morelia y colegas de la víctima exigieron justicia tras el asesinato

El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, reconoció públicamente que mantuvo una relación de trabajo cercana con Herrera Guzmán durante su gestión al frente de Santiago Undameo, y señaló que el municipio daría seguimiento al caso hasta que los responsables fueran identificados.

El Gobierno de Morelia publicó un comunicado oficial de luto en redes sociales este 8 de agosto, en el que reconoció la vocación de servicio del funcionario asesinado.

Publicación del ayuntamiento de Morelia que confirmó la muerte de Arturo Herrera. Crédito: Ayuntamiento de Morelia
Publicación del ayuntamiento de Morelia que confirmó la muerte de Arturo Herrera. Crédito: Ayuntamiento de Morelia

Por su parte, el titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE) de Morelia, Pablo César Sánchez Silva, le dedicó un mensaje en redes sociales en el que lo describió como un hombre de trabajo que siempre dio la cara por su gente y un amigo leal hasta el final.

Sánchez Silva recordó que los jefes de tenencia del municipio formaban un grupo unido: se reunían cada mes en una tenencia distinta y se acompañaban mutuamente en sus eventos públicos. “Juntos hicimos de la zona rural nuestra casa”, escribió.

El jefe de tenencia fue asesinado la noche del pasado 7 de agosto. Crédito: Redes Sociales
El jefe de tenencia fue asesinado la noche del pasado 7 de agosto. Crédito: Redes Sociales

Horas antes del ataque, Herrera Guzmán había publicado en su cuenta de Facebook un mensaje que un vecino le envió para pedir apoyo para un adulto mayor que vivía solo en la comunidad de La Estancia, en una vivienda construida con plásticos y madera. El funcionario lo compartió con un llamado a atender a quienes más lo necesitan. Esa fue su última publicación.

Qué son los jefes de tenencia en Michoacán

Los jefes de tenencia son la figura de gobierno más cercana a las comunidades rurales en Michoacán. Operan fuera de la cabecera municipal y funcionan como el enlace entre el ayuntamiento y los vecinos de localidades alejadas del centro urbano.

La Ley Orgánica Municipal del estado les asigna atribuciones como supervisar servicios públicos, mantener el orden, ejecutar acuerdos del ayuntamiento y reportar cualquier alteración a la seguridad. También pueden mediar en conflictos menores y coordinar el ejercicio del presupuesto participativo en sus comunidades.

Son elegidos por voto libre y secreto dentro de los primeros meses tras la instalación de cada ayuntamiento, y duran en el cargo el mismo periodo que el gobierno municipal que los designó. En Morelia, con una zona rural extensa que abarca decenas de comunidades, los jefes de tenencia son una pieza central de la administración pública local.

Temas Relacionados

MichoacánAsesinatoHomicidioMoreliaNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 9 de agosto: este domingo se mantendrán las lluvias en buena parte del país

Consulta en tiempo real las últimas noticias y actualizaciones del clima: pronóstico, alertas y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 9 de agosto: este domingo se mantendrán las lluvias en buena parte del país

Temblor hoy en México: noticias, actividad sísmica 9 de agosto 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias, actividad sísmica 9 de agosto 2026

Mateo Chávez inicia temporada en la Eridivisie con victoria, titularidad y gran actuación

El lateral mexicano arrancó la competencia en el once titular del AZ Alkmaar ante el ADO Den Haag, jugó 73 minutos y participó en las jugadas de gol

Mateo Chávez inicia temporada en la Eridivisie con victoria, titularidad y gran actuación

SSPC utiliza Inteligencia Artificial para combatir delitos: congela más de 2 mdd por red de fraude

Identifican red financiera relacionada con una campaña de fraude que utilizaba videos manipulados de funcionarios para promover falsas inversiones

SSPC utiliza Inteligencia Artificial para combatir delitos: congela más de 2 mdd por red de fraude

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Tris

El sorteo de Tris se celebra cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Tris
MÁS NOTICIAS

NARCO

Semar despliega mil 700 elementos en Mazatlán por ola de violencia ligada al Cártel de Sinaloa

Semar despliega mil 700 elementos en Mazatlán por ola de violencia ligada al Cártel de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de agosto: detienen a presunta operadora de red de huachicol fiscal; van 9 arrestos

Detienen a 28 personas junto con 15 armas y casi 3 mil balas tras operativo federal en El Roble, Mazatlán

Mexicano se declara culpable de lavar casi 2 millones de dólares del narco con criptomonedas

Detienen en la frontera a mexicano con más de 230 mil dólares en fentanilo oculto en una moto eléctrica

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: ¿quién será el segundo eliminado?

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: ¿quién será el segundo eliminado?

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Fede Vigevani consigue el primer regalo de la temporada

Yahir reveló en La Casa de los Famosos México que trabajó repartiendo pizzas por 700 pesos la quincena

Abraham Baños nos habla de “(Sólo) Un Bosque”, una obra de teatro sobre el ciclo de la vida, la muerte y la amistad, a través del reino animal

Flor Vigna y Ese Pérez desatan rumores de romance tras besos en La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Muere “Diana La Cazadora” a los 48 años, exluchadora y reportera de Televisa

Muere “Diana La Cazadora” a los 48 años, exluchadora y reportera de Televisa

Mateo Chávez inicia temporada en la Eridivisie con victoria, titularidad y gran actuación

Chivas en riesgo de quedar fuera de la Leagues Cup 2026 tras caer ante el FC Dallas

Sigue EN VIVO la Clausura de los Juegos Centroamericanos: México tricampeón en Santo Domingo 2026

David Faitelson revienta a Erik Lira ante su posible fichaje en el futbol árabe: “Es por dinero... el declive de su carrera”