Asesinan a Arturo Herrera, jefe de tenencia de Santiago Undameo, en canchas de fútbol de Morelia

El ataque dejó un muerto más y un herido. Crédito: Facebook - MoreliaRural

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La noche del viernes 7 de agosto, un grupo de hombres armados asesinó al jefe de Tenencia de Santiago Undameo, Arturo Herrera Guzmán, en las canchas de fútbol de la comunidad de La Maiza, a 15 kilómetros de Morelia. El ataque dejó además otra persona muerta y un herido. Los agresores huyeron y no habían sido detenidos hasta este sábado.

La muerte del funcionario generó reacciones del alcalde Alfonso Martínez Alcázar y de colegas de Herrera Guzmán en la zona rural moreliana, quienes exigieron justicia. La Fiscalía General del Estado de Michoacán abrió una investigación para determinar el móvil del crimen.

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Sujetos armados llegaron y dispararon contra quienes estaban en las canchas

El ataque ocurrió en unas instalaciones deportivas ubicadas a la orilla de una carretera rural en La Maiza. Según reportes periodísticos, el grupo de hombres armados llegó en un vehículo de modelo reciente, abrió fuego contra las personas que se encontraban en el lugar y escapó antes de que llegaran las autoridades.

José Iván, de 42 años, murió en el sitio. Herrera Guzmán fue trasladado con vida en una camioneta particular a la Clínica Santo Niño, en el municipio de Huiramba, donde murió minutos sin que los médicos pudieran estabilizarlo. Un hombre identificado como Rigoberto, de 32 años, fue el único sobreviviente y recibió atención médica.

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Elementos de los tres órdenes de gobierno y paramédicos llegaron al lugar tras los disparos. Hasta la noche de este sábado, ningún agresor había sido detenido y las autoridades no habían establecido el móvil del ataque ni si fue dirigido específicamente contra el jefe de tenencia.

El alcalde de Morelia y colegas de la víctima exigieron justicia tras el asesinato

El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, reconoció públicamente que mantuvo una relación de trabajo cercana con Herrera Guzmán durante su gestión al frente de Santiago Undameo, y señaló que el municipio daría seguimiento al caso hasta que los responsables fueran identificados.

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El Gobierno de Morelia publicó un comunicado oficial de luto en redes sociales este 8 de agosto, en el que reconoció la vocación de servicio del funcionario asesinado.

Publicación del ayuntamiento de Morelia que confirmó la muerte de Arturo Herrera. Crédito: Ayuntamiento de Morelia

Por su parte, el titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE) de Morelia, Pablo César Sánchez Silva, le dedicó un mensaje en redes sociales en el que lo describió como un hombre de trabajo que siempre dio la cara por su gente y un amigo leal hasta el final.

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Sánchez Silva recordó que los jefes de tenencia del municipio formaban un grupo unido: se reunían cada mes en una tenencia distinta y se acompañaban mutuamente en sus eventos públicos. “Juntos hicimos de la zona rural nuestra casa”, escribió.

El jefe de tenencia fue asesinado la noche del pasado 7 de agosto. Crédito: Redes Sociales

Horas antes del ataque, Herrera Guzmán había publicado en su cuenta de Facebook un mensaje que un vecino le envió para pedir apoyo para un adulto mayor que vivía solo en la comunidad de La Estancia, en una vivienda construida con plásticos y madera. El funcionario lo compartió con un llamado a atender a quienes más lo necesitan. Esa fue su última publicación.

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Qué son los jefes de tenencia en Michoacán

Los jefes de tenencia son la figura de gobierno más cercana a las comunidades rurales en Michoacán. Operan fuera de la cabecera municipal y funcionan como el enlace entre el ayuntamiento y los vecinos de localidades alejadas del centro urbano.

La Ley Orgánica Municipal del estado les asigna atribuciones como supervisar servicios públicos, mantener el orden, ejecutar acuerdos del ayuntamiento y reportar cualquier alteración a la seguridad. También pueden mediar en conflictos menores y coordinar el ejercicio del presupuesto participativo en sus comunidades.

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Son elegidos por voto libre y secreto dentro de los primeros meses tras la instalación de cada ayuntamiento, y duran en el cargo el mismo periodo que el gobierno municipal que los designó. En Morelia, con una zona rural extensa que abarca decenas de comunidades, los jefes de tenencia son una pieza central de la administración pública local.