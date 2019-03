"Con Gerardo estuvimos enfrentados en un juicio contencioso judicial bravísimo. Terminó más o menos bien, pero quedó la relación hecha puré. Y en el baño de Canal 9 estábamos un día, mármol de por medio, y me dice: 'El lunes que viene empezás en Polémica'. No nos habíamos hablado, no nos saludábamos, y ahí arrancamos", contó el periodista.