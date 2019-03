Y agregó emocionado: "Es más, yo creo que se pudo ir porque me vio bien. Yo compartí el último año con mi papá y, siete días antes de morir, cuando ya le dolía mucho el cuerpo, me dijo: 'Se terminó. Ya te veo bien a vos, así que no quiero pasarla más mal'. Y a la semana, cuando se estaba yendo para la clínica, me sonrió. ¡Qué increíble! El sabía que se estaba muriendo y tenía un dolor terrible, pero me sonrió. Y, a la media hora murió. Así que la última imagen que yo tengo de él fue esa, mientras me sonreía".