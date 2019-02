La actriz Valentina Bassi (46) contó en su cuenta oficial de Instagram que cultiva cannabis y produce aceite medicinal para dárselo a su hijo, Lisandro (10), fruto de su relación con Ulises Rosell."Con esta planta hago aceite medicinal para mi hijo. No quiero ser ilegal, me molesta mucho hacer todo a escondidas. Tengo muchas preguntas, no soy médica, necesito y espero con ansiedad estudios científicos que me ayuden a encontrar la dosis y la cepa indicada. ¿Mientras tanto? no puedo esperar", dijo.