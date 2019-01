El momento más difícil de la joven fue cuando a los nueve años decidió no ver más a su papá porque sentía que él no la quería y ella tampoco a él. Según sus propias palabras "me hacía mal verlo. Me hacía sentir mal. No había afecto. No me quería". Estos demoledores sentimientos hicieron que Anna no estuviera más con su papá. Su abuelo fue su figura paterna y su referencia en la vida. Eligió el apellido Del Boca y lo grabó a fuego en su corazón, por más que en su DNI deba llevar el apellido Biasotti.