"En la Justicia están totalmente enfrentados y uno creería que no se hablan, ¿cómo es el diálogo entre ustedes?", le preguntaron a Villafañe, ante el asombro por lo que contó. Ella respondió: "Lo llamé por una cosa puntual que le tenía que comentar de una de nuestras hijas. Me atendió y hablamos de todo porque él mezcla todo. Vuelve con los juicios y dice cosas que todos sabemos que no son verdad. Sigue sosteniendo que yo no estoy sobreseída (por la causa en la que él le reclamaba la camisetas de fútbol y otras pertenencias) y le dije que si quería le mandaba toda la documentación de las causas que ya están terminadas".