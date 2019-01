En su visita al programa Siempre show (Magazine), Tomasito habló acerca de su relación con Güido y no pudo contener el llanto. "Hay dos personas que amo en el mundo: mi vieja y Guido, y el día que me falten no sé que voy a hacer me voy a partir al medio… Yo quiero estar con los dos, quiero estar con mi mamá y con Guido y no se puede, porque mi mamá está en Córdoba y Guido acá, y me gustaría que estuviéramos una casa al lado de la otra", se sinceró.