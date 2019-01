De inmediato, reparó en la alarmante cifra de femicidios. "En lo que va del año, que empezó recién, ya hay ocho mujeres muertas acá, en Mar del Plata", dijo, haciendo una mención tácita a la denuncia que Barbie hiciera contra Bal por violencia de género. Y retomó con su encuentro con la magistrada: "Voy a respetar lo que me pidió la jueza y no voy a hablar. También voy a respetar lo que me pasa a mí, internamente, después de hablar con la abogada y con la jueza".