El "Team Soledad" protagonizó el momento más destacado de la emisión del lunes en La Voz Argentina. Agustín Vega, trabajador en un laboratorio de 32 años, y Celeste Dondero, profesora de canto y comedia musical de 23 años, disputaron su continuidad en el programa al ritmo de "Fly me to the Moon", la canción que hizo famosa Frank Sinatra en la década del 60.