Y agrega: "Finalmente, me reuní con la gente de las discográfica, porque para ese entonces ni ellos me servían a mí ni yo a ellos. Y habíamos firmado un contrato por siete años, que recién se hubiera terminado en 2019. Así que me liberaron sin problema para que yo pudiera abrir otros caminos. Justo en ese momento, me llamó La Sole para que la acompañara en una gira de verano. Y para mí fue una experiencia muy linda que, además, me dio la posibilidad de seguir trabajando. Pero, sinceramente, tenía miedo por lo que podía pasar después a nivel laboral".