"Llegué a este análisis porque no tengo un arma mortal. Yo estoy con la chica y cuando uno entra al cuerpo… Ya veo que no causo el impacto. Entonces ahí lo hago. La confundo. Entro y hago '¡ah! ¡ah!' La aturdo y no sabe si siente placer abajo. Le grito '¡Llego! ¡Llego!' Y ella la pasa bárbaro", reveló.