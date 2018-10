"Entonces había otro pibe al que no le estaban pidiendo tantos autógrafos. Era Adrián (Suar), yo no lo conocía en ese momento. Me dijeron 'pedile a él'. Me hizo una raya en un papel, ¡ni bola! No lo guardé. Te juro que era un pedacito de papel con una línea de birome", contó, entre risas, la actriz.