—Bueno, eso es un acuerdo tácito del mundo entero. Cuando hablan de fidelidad y de infidelidad, ya me parecen palabras antiquísimas, ya no sé qué quieren decir. Después, tener una pareja donde acordaste que cada uno va a tener relaciones con otras personas y ya lo sabés, eso me parece un avance genial, y me parece que está todo permitido. Cuando le decían a Flor: "No, pero vos en realidad es porque…", ¿qué te metés en la vida de otra pareja? En las parejas se puede hacer lo que cada uno quiera. Parejas, tríos o lo que fuera. También hablamos de esa cosa hétero normada que… No sé, cada grupo que haga lo que quiera.