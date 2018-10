"No es que me caen mal, pero vienen a maquillaje: 'Hola, Lourdes'. Y después vienen acá y me matan. La verdad, no me parece. Y sobretodo vos, Sol, que sé que pasaron cosas en el verano, que no las voy a decir, quedate tranquila… Venís acá, me defenestrás como mujer, y antes de hablar así hay que mirarse al espejo", sugirió Lourdes.