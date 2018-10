La actriz está esperando una nena y será su primera hija, fruto de su relación con Andrés Caldarelli, con quien se casó en abril de 2018. "La obra dura 15 minutos en los que estás al palo. Me daba miedo porque estoy embarazada y la verdad salió espectacular todo. No me puedo quejar", sostuvo la actriz en una nota con Los ángeles de la mañana.