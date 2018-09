En ese momento, Nicole Neumann la interrumpió refutando todo lo que estaba diciendo, lo que desató la ira la panelista. "Pará, Niki, a veces interrumpís tanto que no se puede terminar de hablar, hija", le reprochó Connie al aire ante la sorpresa de todos en el ciclo que conduce Verónica Lozano. Pero la modelo no se calló: "No, mi amor, voy a desacreditar todo lo que digas porque yo estuve en el campo".