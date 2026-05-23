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FGR: exfiscal César Jáuregui es citado a declarar como testigo por el caso CIA en Chihuahua

La Fiscalía General de la República confirmó que la gobernadora María Eugenia Campos Galván también fue convocada a comparecer

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Crédito: Captura de pantalla
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Luego de que se revelara un video donde la gobernadora María Eugenia Campos Galván recibió personalmente un citatorio en el Palacio de Gobierno de Chihuahua, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó mediante un comunicado oficial que la medida también incluye al exfiscal César Jáuregui Moreno, ambos convocados a comparecer como testigos en la investigación por el operativo realizado los días 17 y 18 de abril en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos.

La Fiscalía precisó que el citatorio a ambos funcionarios deriva de la cadena de mando de los servidores públicos que participaron en el operativo donde se localizó uno de los narcolaboratorios.

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Jáuregui, quien calificó el hallazgo como “uno de los lugares más grandes hallados en el país”, renunció al cargo en el transcurso de la crisis derivada de los señalamientos por la supuesta presencia de agentes de la CIA operando con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

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