Sin embargo, Laurita terminó blanqueando su romance con Fede Bal e Iliana lo lamentó: "El tiempo no me dio la razón a mí, pero yo me la había comido y quería convencerla a mi hermana de que la tratase bien. Yo le creía a Laurita. Después se me vino mi hermana, me llamó… Nunca más le pido nada. Me sentí usada para que yo llegase a mi hermana".