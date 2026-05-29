La Línea 2 del Metro se vuelve tendencia en Google porque cinco estaciones siguen cerradas y las obras sin terminar faltando pocos días para el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 09ABRIL2026.- Entre penumbras, escombro y polvo, usuarios de las líneas 2 y 8 del metro, lidian día con día para trasladarse entre las estaciones y trasbordos que se encuentran en remodelación. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

La Línea 2 del MMetroetro de la Ciudad de México escala este viernes 29 de mayo entre los términos con mayor crecimiento de búsquedas en Google México, de acuerdo con datos de Google Trends. El interés digital se dispara horas después de que el STC Metro y la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) anunciaran cierres parciales nocturnos entre el 29 de mayo y el 3 de junio para acelerar obras que debían concluir el 31 de mayo y aún están inconclusas, a 13 días del inicio del Mundial 2026.

El STC Metro cerrará el tramo Xola-Pino Suárez cada noche hasta el 3 de junio para terminar una remodelación de 2,200 millones de pesos que lleva retraso. San Antonio Abad acumula más de dos meses sin servicio y tres estaciones más permanecerán cerradas después del 4 de junio.

El STC Metro informó que durante las noches del viernes 29 y sábado 30 de mayo, domingo 31, lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de junio, la Línea 2 operará únicamente en dos tramos: Tasqueña a Xola y Pino Suárez a Cuatro Caminos. El tramo entre Xola y Pino Suárez quedará fuera de servicio. La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecerá servicio gratuito en ese corredor para atender a los usuarios afectados.

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Se observan trabajos de remodelación en la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, mostrando el proceso de instalación de nuevos pisos y adecuaciones en las paredes. (Infobae México)

Cinco estaciones sin servicio en la recta final antes del Mundial

El Metro detalló que las estaciones Viaducto y Chabacano permanecerán totalmente cerradas durante el periodo de trabajos. Las estaciones San Antonio Abad, Nativitas y Portales continuarán sin servicio hasta nuevo aviso, por lo que no habrá ascenso ni descenso de pasajeros en ninguna de ellas.

El STC indicó que el jueves 4 de junio, a partir de las 05:00 horas, se restablecerá la operación habitual de los trenes de Tasqueña a Cuatro Caminos. Sin embargo, aclaró que San Antonio Abad, Portales y Nativitas permanecerán cerradas porque las labores de rehabilitación en esas estaciones aún no concluyen.

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La estación San Antonio Abad acumula más de dos meses sin servicio: está cerrada desde el 17 de marzo por trabajos en la Calzada Flotante de Tlalpan.

Reportan que trabajadores de la Línea 2 renunciaron en medio de obras de remodelación (X/ @SOBSECDMX)

Obras iniciadas en febrero, con recursos llegados hace menos de tres meses

El director del Metro, Adrián Rubalcava, reconoció que los recursos para la modernización llegaron hace menos de dos meses y medio, lo que obligó a acelerar el ritmo de los trabajos. La intervención abarca 19 estaciones del STC y el gobierno capitalino destinó 2,200 millones de pesos al programa. Rubalcava se comprometió a que todas las obras quedarán terminadas antes del inicio del torneo.

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Reportes de usuarios en redes sociales documentan pisos y muros inconclusos, escombros en pasillos, polvo y falta de señalización en las estaciones que permanecen abiertas pero en obras. El director del Metro reconoció la molestia: “Lo que vemos en redes sociales, la crítica, el enojo, la molestia de los usuarios porque tienen que transitar entre polvo”, señaló en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Continúan las obras de remodelación en la estación de Metro Bellas Artes, líneas 2 y 8, donde usuarios tienen que caminar entre zonas en obra, tierra y material de construcción, mientras continúan los trabajos en pisos, paredes y escaleras dentro de la estación. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM

Brugada ajusta la fecha de entrega por segunda vez

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, comprometió originalmente la entrega de la remodelación para el 31 de mayo. Los retrasos obligaron a modificar el calendario. La nueva fecha anunciada es el 7 u 8 de junio, tres o cuatro días antes del arranque del Mundial el 11 de junio.

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“El parque elevado y el Metro van a inaugurarse el 7, 8 de junio, en esas fechas. Pero ya les estaremos informando con precisión los días en que se estarán inaugurando”, indicó Brugada en conferencia de prensa. Las estaciones prioritarias de la remodelación — Auditorio, Bellas Artes, Universidad, Taxqueña y Zócalo — deben quedar concluidas antes del inicio del torneo, según las autoridades capitalinas.

La Línea 2 es la ruta principal que conecta el centro de la ciudad con Taxqueña, en el sur, desde donde los aficionados accederán al Estadio Azteca durante los cinco partidos del Mundial que se disputarán en la capital.