CD Projekt Red apuesta por trilogía rápida: The Witcher 4 sin expansiones a la vista

The Witcher 4, de CD Projekt.

La noticia reciente sobre una nueva expansión para The Witcher 3, titulada Songs of the Past, ha sorprendido a la comunidad no solo por el momento en que se dio a conocer, sino también por lo que indica respecto al futuro de la franquicia. Michał Nowakowski, codirector ejecutivo de CD Projekt Red, confirmó que The Witcher 4, cuyo lanzamiento se espera para 2027 o 2028, probablemente no contará con las expansiones de historia que caracterizaron a su predecesor. El principal motivo es el ambicioso plan del estudio: lanzar una trilogía completa en apenas seis años. Este cambio en el modelo de desarrollo modificará de manera significativa la manera en que los seguidores experimentarán las próximas entregas de una de las series más apreciadas de los videojuegos.

El impacto de las expansiones en The Witcher 3

Desde su lanzamiento en 2015, The Witcher 3 se ha consolidado como un ejemplo destacado de cómo el contenido adicional, especialmente las expansiones, puede fortalecer y prolongar la vida útil de un videojuego. Hearts of Stone y Blood and Wine, las dos expansiones narrativas incorporadas tras el juego base, no solo ofrecieron decenas de horas extra de contenido, sino que también lograron el reconocimiento tanto de la crítica como de millones de jugadores. Blood and Wine, en particular, suele ser considerada entre las mejores expansiones de la historia de los videojuegos, y su éxito comercial estableció un precedente que otros estudios han intentado replicar.

PUBLICIDAD

Songs of the Past, que estará disponible para PS5, Xbox Series y PC en 2027, busca cerrar ese capítulo de la saga con una última gran expansión. Sin embargo, su lanzamiento implica también el final de una etapa para el contenido adicional en The Witcher. Con esta expansión, CD Projekt Red parece cerrar el ciclo de grandes expansiones narrativas en favor de una nueva estrategia para la franquicia.

Cambio de enfoque: rapidez en el desarrollo frente a profundidad narrativa

La decisión de no incluir futuras expansiones en la próxima trilogía no es casual. Michał Nowakowski explicó los motivos en la más reciente conferencia de resultados de la compañía. La meta de lanzar tres juegos de The Witcher en un periodo de seis años exige una producción más rápida. Incluir expansiones similares a las de The Witcher 3 supondría, de acuerdo con Nowakowski, retrasos considerables en el calendario de los lanzamientos siguientes. Esta estrategia busca evitar los largos periodos de espera entre entregas que han afectado a otras franquicias populares, y permitir así una mayor continuidad tanto a nivel narrativo como de mercado.

PUBLICIDAD

La evolución tecnológica también tiene un papel relevante en esta transición. CD Projekt Red está llevando su desarrollo a Unreal Engine 5, una plataforma que, en teoría, permitirá producir nuevos juegos de manera más eficiente. Al estandarizar herramientas y procesos, el estudio espera que el desarrollo sea más ágil, asignando los recursos de más de 500 desarrolladores a las próximas entregas en lugar de dividirlos entre el juego base y expansiones. En este esquema, una vez establecido el diseño principal con The Witcher 4, la creación de las siguientes secuelas debería acelerarse gracias a la reutilización de tecnología y al conocimiento previamente adquirido.

The Witcher 4, de CD Projekt Red.

Repercusiones para la industria del videojuego y los jugadores

La modificación en el enfoque de desarrollo afecta no solo a CD Projekt Red, sino que también refleja una tendencia más general dentro de la industria de los videojuegos. Otras franquicias, como Final Fantasy VII Remake, han optado por dejar de lado las expansiones para enfocarse en un lanzamiento más rápido de sus próximas partes. Esta decisión responde tanto a las expectativas del mercado como a las circunstancias técnicas de la actualidad. No obstante, renunciar a expansiones de historia puede traducirse en una experiencia menos completa para los fanáticos, quienes tradicionalmente han considerado los DLC extensos como una oportunidad de volver a sumergirse en sus universos favoritos.

PUBLICIDAD

Para los jugadores que han apreciado la profundidad y el contenido extra de The Witcher 3, la noticia tiene matices positivos y negativos. Por un lado, el nuevo enfoque podría ofrecer más juegos en menos tiempo; por otro, la ausencia de expansiones como Blood and Wine podría traducirse en menos incentivos para regresar al universo del juego tras concluir la historia principal. Además, dado que Songs of the Past estará disponible para consolas de nueva generación y PC en 2027, queda por ver si el fin de este modelo en CD Projekt Red influirá en otros estudios para seguir la misma ruta o, por el contrario, dará pie a un resurgimiento del valor de las expansiones narrativas.

Conviene subrayar que el éxito de las expansiones de The Witcher 3 no se mide únicamente en ventas o premios, sino también en el modo en que lograron afianzar la lealtad de la comunidad, manteniendo la relevancia del título incluso después de casi una década. En un sector cada vez más competitivo y donde la atención de los jugadores es difícil de sostener, este tipo de contenido ha sido fundamental para mantener el interés a largo plazo. La decisión de CD Projekt Red, aunque comprensible desde el punto de vista de la producción, plantea dudas sobre el futuro de las historias extendidas en los RPG actuales.

PUBLICIDAD