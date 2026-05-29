UFC Fight Night, EN VIVO: ¿dónde y a qué hora ver en México la pelea Song vs Figueiredo?

(UFC)

La UFC celebrará este sábado 30 de mayo una nueva edición de Fight Night desde el Galaxy Arena de Macao, cartelera encabezada por el combate entre Song Yadong y Deiveson Figueiredo, dos contendientes que buscan mantenerse en la pelea por el campeonato de peso gallo.

El evento reunirá a peleadores consolidados y talentos emergentes en una función que incluirá combates de peso gallo, semipesado, pesado, wélter y mosca. Además, el duelo principal llega en un momento importante para ambos protagonistas, ya que una victoria podría acercarlos a una futura oportunidad titular dentro de la UFC.

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Song Yadong y Figueiredo llegan obligados a ganar

(Sam Navarro-USA TODAY Sports)

Song Yadong peleará como local y buscará mantener su crecimiento en la división tras recuperarse de una derrota ante Sean O’Malley. El asiático ocupa actualmente uno de los primeros puestos del ranking y llega con marca de 22-9-1.

Del otro lado aparecerá Deiveson Figueiredo, excampeón del peso mosca, quien continúa su adaptación a las 135 libras. El brasileño acumula un récord de 25-6-1 y necesita un triunfo para mantenerse dentro de la conversación rumbo al cinturón.

La pelea coestelar también tendrá implicaciones importantes en el ranking semipesado, cuando Zhang Mingyang enfrente a Alonzo Menifield.

Horario y dónde ver UFC Fight Night en México

(Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)

La cartelera preliminar comenzará a las 02:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que las peleas estelares arrancarán a partir de las 04:00 horas del sábado 30 de mayo.

La función podrá seguirse en México a través de Paramount+, plataforma que transmitirá tanto las preliminares como la cartelera principal.

Cartelera completa de UFC Fight Night

Cartelera estelar

Song Yadong vs Deiveson Figueiredo — Peso gallo

Zhang Mingyang vs Alonzo Menifield — Peso semipesado

Sergei Pavlovich vs Tallison Teixeira — Peso pesado

Kai Asakura vs Cameron Smotherman — Peso gallo

Muslim Salikhov vs Jake Matthews — Peso wélter

Alex Perez vs Sumudaerji — Peso mosca

Cartelera preliminar

Loma Lookboonmee vs Jaqueline Amorim — Peso paja femenino

Zhu Kangjie vs Ramon Taveras — Peso pluma

Angela Hill vs Xiong Jingnan — Peso paja femenino

Rei Tsuruya vs Jesus Aguilar — Peso mosca

Aoriqileng vs Cody Haddon — Peso gallo

Ding Meng vs José Henrique — Peso wélter