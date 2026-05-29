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UFC Fight Night, EN VIVO: ¿dónde y a qué hora ver en México la pelea Song vs Figueiredo?

El evento reunirá a peleadores consolidados y talentos emergentes

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(UFC)
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La UFC celebrará este sábado 30 de mayo una nueva edición de Fight Night desde el Galaxy Arena de Macao, cartelera encabezada por el combate entre Song Yadong y Deiveson Figueiredo, dos contendientes que buscan mantenerse en la pelea por el campeonato de peso gallo.

El evento reunirá a peleadores consolidados y talentos emergentes en una función que incluirá combates de peso gallo, semipesado, pesado, wélter y mosca. Además, el duelo principal llega en un momento importante para ambos protagonistas, ya que una victoria podría acercarlos a una futura oportunidad titular dentro de la UFC.

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Song Yadong y Figueiredo llegan obligados a ganar

(Sam Navarro-USA TODAY Sports)
(Sam Navarro-USA TODAY Sports)

Song Yadong peleará como local y buscará mantener su crecimiento en la división tras recuperarse de una derrota ante Sean O’Malley. El asiático ocupa actualmente uno de los primeros puestos del ranking y llega con marca de 22-9-1.

Del otro lado aparecerá Deiveson Figueiredo, excampeón del peso mosca, quien continúa su adaptación a las 135 libras. El brasileño acumula un récord de 25-6-1 y necesita un triunfo para mantenerse dentro de la conversación rumbo al cinturón.

La pelea coestelar también tendrá implicaciones importantes en el ranking semipesado, cuando Zhang Mingyang enfrente a Alonzo Menifield.

Horario y dónde ver UFC Fight Night en México

(Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)
(Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)

La cartelera preliminar comenzará a las 02:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que las peleas estelares arrancarán a partir de las 04:00 horas del sábado 30 de mayo.

La función podrá seguirse en México a través de Paramount+, plataforma que transmitirá tanto las preliminares como la cartelera principal.

Cartelera completa de UFC Fight Night

Cartelera estelar

  • Song Yadong vs Deiveson Figueiredo — Peso gallo
  • Zhang Mingyang vs Alonzo Menifield — Peso semipesado
  • Sergei Pavlovich vs Tallison Teixeira — Peso pesado
  • Kai Asakura vs Cameron Smotherman — Peso gallo
  • Muslim Salikhov vs Jake Matthews — Peso wélter
  • Alex Perez vs Sumudaerji — Peso mosca

Cartelera preliminar

  • Loma Lookboonmee vs Jaqueline Amorim — Peso paja femenino
  • Zhu Kangjie vs Ramon Taveras — Peso pluma
  • Angela Hill vs Xiong Jingnan — Peso paja femenino
  • Rei Tsuruya vs Jesus Aguilar — Peso mosca
  • Aoriqileng vs Cody Haddon — Peso gallo
  • Ding Meng vs José Henrique — Peso wélter

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