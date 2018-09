"Cuando me vine a vivir a Buenos Aires de Córdoba, me quedé a vivir en el living de la casa de una tía y me trataban de género masculino. Luego me fui a vivir a la casa de otra tía, hasta que mi papá me llamó y me dijo: 'Dejá de molestar familiares'. Ahí me fui a vivir en un hotel familiar y después empecé a hacer desfiles con Roberto Piazza", recordó Mariana.