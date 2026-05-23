José Jovani, de 14 años, murió tras ser apuñalado por un compañero de secundaria en Querétaro

El estudiante de secundaria José Jovani Raymundo Otero murió tras el ataque de uno de sus compañeros, el cual ya fue detenido en Querétaro

Un estudiante menor de edad muere apuñalado en Querétaro tras una riña en las inmediaciones de la Escuela Secundaria General “Ezequiel Montes”, en el municipio de Ezequiel Montes. La Fiscalía General del Estado de Querétaro informa que el presunto agresor, también adolescente y compañero de plantel, ya está detenido por el delito de homicidio.

El pasado miércoles, familiares del estudiante Jovani reportan ante la Policía Municipal su desaparición. La mañana del jueves 21 de mayo, autoridades localizan el cuerpo en un terreno baldío cercano a la escuela, en la periferia de la comunidad de La Queretana, todavía con el uniforme puesto y con aparentes heridas provocadas por un arma blanca.

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De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se origina por una pelea física entre alumnos del plantel. Durante el altercado, uno de los adolescentes presuntamente saca un arma blanca u “objeto metálico con filo” y hiere de gravedad a su compañero.

La Fiscalía estatal implementa un operativo tras la agresión y logra ubicar y detener al señalado como probable responsable. El caso, por tratarse de un menor de edad, se procesa bajo los criterios del sistema de justicia para adolescentes, con reserva de datos personales.

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El menor cumpliría en unos días 15 años

El fiscal general de Querétaro Víctor de Jesús Hernández sostiene que, por la edad del imputado, la autoridad debe proteger información clave del caso: “Saben que al tratarse de una persona menor de edad, la persona que está siendo señalada como probable responsable de la comisión del delito de homicidio, pues específicamente nosotros tenemos que salvaguardar, no solamente los datos de su identidad, sino algunos detalles correspondientes hasta en tanto se defina la situación jurídica por parte de la autoridad competente”.

Hernández también afirma que el adolescente detenido será presentado ante la autoridad judicial para que defina su situación jurídica. “Ya está la persona menor de edad detenida, será puesta a disposición en este momento de la autoridad judicial para que determine su situación jurídica, el hecho que se le está imputando es propiamente el homicidio”, declara.

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Testigos señalan que la pelea ocurre fuera del horario escolar, en las inmediaciones del plantel. En esa confrontación, uno de los involucrados habría usado un objeto punzocortante que causa las lesiones mortales.

El Poder Judicial de Querétaro definirá la situación legal del menor detenido, conforme a la legislación aplicable en materia de justicia para adolescentes, mientras continúan las investigaciones sobre cómo se dio la agresión y el contexto previo a la riña.

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El hecho genera molestia y preocupación en el municipio de Ezequiel Montes, donde padres de familia y habitantes exigen medidas para reforzar la vigilancia y la seguridad en los alrededores de las escuelas, además de acciones preventivas para atender la violencia entre estudiantes.

Un estudiante menor de edad muere apuñalado cerca de la Secundaria General “Ezequiel Montes”, en Ezequiel Montes, Querétaro.

La Fiscalía de Querétaro detiene a un adolescente, compañero de la víctima, por el delito de homicidio.

El cuerpo de Jovani es localizado el jueves 21 de mayo en un terreno baldío, con el uniforme puesto y aparentes heridas de arma blanca.