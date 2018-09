"No es nada difícil mostrarnos en público. Salimos juntos a un montón de lugares, pero no nos ven. Si vos querés mostrar, mostrás, sino no querés, no se sabe", expresó y agregó que ella hizo pública su relación después de que el propio Maradona hiciera refencia en los medios. "Después de que él lo hizo público, ya está", insinuó en que no tenía por qué seguir negándolo.