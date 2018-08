El debate en el programa surgió cuando discutieron sobre una anécdota que había relatado Lali Espósito en Podemos hablar el sábado pasado. "Una vez me robaron y me crucé a la comisaría corriendo, porque si en ese momento salía un patrullero probablemente agarraban la moto que me había robado… ¡Pero el policía estaba más atento a colgar bien un póster de una modelo muy famosa en lugar de atender mi denuncia!", reveló, antes de confesar que se trataba de Jésica Cirio.