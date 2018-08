No habrá fiesta, baile, ni mucho menos alcohol. En el centro de rehabilitación dónde se encuentra internada tras haber pasado 11 días batallando con la muerte en el Cerdars-Sinai Medical Center de Los Angeles, Demi Lovato sólo podrá recibir la vista de su mamá, Dianna De La Garza; sus hermanas, Dallas y Madison; y, a lo sumo, la de su ex novio, Wilder Valderrama. Pero, hoy más que nunca, la ex chica Disney tendrá motivos para celebrar. Porque, después de la sobredosis que sufrió el pasado 24 de julio, es un verdadero milagro que haya llegado a cumplir sus 26 años.