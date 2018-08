"Sí, en el auto siempre, y a veces voy llorando de emoción, pero de lindo, como le digo a Mía. Mi hija tiene 9 años y pobrecita la tengo traumada, porque a veces saco alguna anécdota con el abuelo y dice 'bueno, eso que hacíamos con…', y no lo quiere nombrar para que yo no llore. Y si está Iliana dice 'no, yo no lo nombro al abuelo Cala, porque mi mamá llora'. Y no quiero que para ella sea así, un trauma, al contrario, quiero que lo recuerde con alegría y que sienta que yo también lo puedo recordar con alegría", se sinceró.