"Y me acuerdo que un día yo venía manejando desde el centro, e Iliana me dice "Mari, no te puedo cubrir más", él necesita que seas vos la que esté acá. Y cuando me lo dijo así crudo, y me dijo Mari, papá se va a morir y necesita que estés vos, no puedo poner más excusas, él quiere que estés. No me lo dijo pero lo sé, necesita que estés, porque hasta ahí yo iba más a acompañar a Coca, o a tomar un tecito y partía, ¿viste?, el que no se involucra demasiado. No es que no iba, ni que me borraba, pero no le puse el cuerpo, no pude ponerle el cuerpo, no pude. Y por un lado digo bueno, lo acepto como una limitación, lo trabajaré, lo trabajé y lo seguiré trabajando en terapia, y por otro lado esas horas o esos días que perdí son irrecuperables", se lamentó.