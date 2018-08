"No me quiero pelear con ella ni nada por el estilo, me parece copada. A mí me podés decir de todo y me la banco, pero cuando metés a alguien de mi familia me tocás el talón de Aquiles. Mi hermana fue hasta violentada", explicó Flavio. Y cerró: "Entiendo su dolor por lo que le contesté, pero tiene que saber que le puede venir eso".