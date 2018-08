"Querida hermana, en estos 50 años quiero expresarte algunas cosas, y temo sinceramente de traicionar mis sentimientos y mi imparcialidad. Eres un ser único e irrepetible, cuando a veces decís que has dado tu vida al público es verdad, agreguemos tus largos años de cine. Empezaste a los 11 años y no has parado hasta hoy, haciendo honor a tu personal elegancia, proverbial elegancia tus verdades, tus condiciones, no en vano sos tan amada", arrancaron sus palabras.