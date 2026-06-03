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Alex Bisogno advierte que sabe secretos de Pati Chapoy en el clan Trevi-Andrade y anuncia orden de restricción contra ella

El hermano del fallecido conductor afirma que tras revisar el celular de Daniel Bisogno encontró información que podría comprometer a la presentadora

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Alex Bisogno
El hermano del fallecido conductor afirma que tras revisar el celular de Daniel Bisogno encontró información que podría comprometer a la presentadora. (Facebook Alex Bisogno / Facebook Pati Chapoy)

Alex Bisogno advierte que posee información comprometedora sobre Pati Chapoy y el clan Trevi-Andrade, y anuncia que su familia interpondrá una orden de restricción contra la conductora de Ventaneando.

El hermano del fallecido conductor Daniel Bisogno salió al paso de los señalamientos que Chapoy reiteró en el programa de Matilde Obregón, donde volvió a acusarlo de supuestamente haber sacado de la vivienda de Daniel piezas de arte, botellas de la cava, una cafetera, ropa y enseres domésticos. Alex respondió en el programa Chismorreo y en una entrevista con Hugo Maldonado, donde negó cada acusación y apuntó directamente a Cristina Riva Palacio, exesposa de Daniel, como la fuente de la información que habría alimentado a Chapoy.

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“Yo sé muchas cosas que ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo”

Alex Bisogno dijo que su hermano se encargó de asegurar el futuro de su hija.
En lugar de una demanda formal, la familia Bisogno prepara una orden de restricción contra Chapoy. (Foto: Ventaneando)

En un encuentro con medios de comunicación, Alex dejó caer una advertencia que no pasó desapercibida. Reveló que durante 29 años Daniel trabajó para Chapoy y que los fines de semana la familia Bisogno conversaba sobre el día a día laboral en ese entorno. “Daniel tenía una extraordinaria relación con la familia, en donde todos los fines de semana platicábamos del día a día laboral, de cosas que sucedían”, dijo Alex ante los reporteros.

A eso sumó un elemento que encendió los reflectores: el acceso al celular de su hermano. “Yo me quedé con el celular de Daniel, contraseñas de sus correos, fotografías, chats, todo lo que se puedan imaginar. Y si yo creía que sabía mucho, ahora que me eché el clavado al celular, pues resulta que no sabía nada”, declaró. El productor no precisó a qué información se refería, pero dejó claro que podría involucrar a Chapoy con el llamado clan Trevi-Andrade.

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La orden de restricción, próxima medida legal contra la conductora

Alex descartó interponer una demanda formal, no por falta de argumentos, sino por los costos personales que implicaría. “La señora está acostumbrada a vivir demandada, no es algo que le espante. Y la verdad es que me voy a acabar yo el hígado, mi dinero, mi estrés”, explicó. La acción legal que sí tiene en puerta es una orden de restricción dirigida principalmente a Chapoy. “Lo único que vamos a hacer próximamente es colocar una restricción para que nunca en su vida vuelva a ensuciar el nombre de mi familia. Nada más para eso”, afirmó.

Alex Bisogno y Pati Chapoy
Alex señaló a Cristina Riva Palacio, exesposa de Daniel, como la fuente que habría narrado a Chapoy acusaciones falsas sobre el supuesto robo de bienes del conductor fallecido. (Televisa / Azteca)

Respecto a los colaboradores de Ventaneando, Alex los separó de la disputa. Señaló que varios integrantes del programa le han enviado mensajes de apoyo a él, a su padre y a su hermana, lo que interpreta como una señal de que no lo consideran culpable.

Alex subrayó que el caso forma parte de un juicio de intestado que sigue en curso y en el que Chapoy no debería intervenir. Atribuyó la animadversión de la conductora a que él decidió salir públicamente a dar su versión de los hechos. “Ese es el coraje de la señora: que yo he salido a dar entrevistas, a darles la versión real de las cosas y eso ella no lo perdona”, sostuvo.

El actor insistió en que su intención nunca fue la confrontación: “Yo nunca había tenido problemas en mi vida. Tan es así que llevo muchos años trabajando en los medios de comunicación. Muchos ni siquiera sabían que yo era hermano de Daniel”. Ahora conduce Buenas Noches Simi junto a Fernanda Tapia, proyecto que describió como un respaldo concreto en un momento de puertas cerradas.

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