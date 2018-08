En ese sentido, recordó: "Me ataban para pegarme con un látigo. Era rebelde, a los trece años rompí una botella y le dije a mi tío: 'Si vos me pegás yo te mato y mirá que vos dormís la siesta y yo no'. Desde ese momento no tuve más un plato en la mesa. Me dejaban encerrado en el baño y ahí comenzó el teatro".