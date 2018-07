En Instagram Stories, Martina Saravia, la hija del ex Chalchalero, realizó duras declaraciones contra el ciclo de Telefe: "En el programa Podemos Hablar de Andy Kusnetzoff no le dieron a mi papá el lugar para expresarse y dar su opinión. Más allá de mi punto de vista personal, creo que no tiene mucho sentido el nombre del programa si después van a caer en el proselitismo y no respetan ni dan lugar a que se expresen".