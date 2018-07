Según reveló la modelo, y tal como ya lo había hecho hace un tiempo, fue víctima de un ex novio que la golpeaba y que en ese entonces ella no podía denunciarlo. "Hace 12 años me había hecho una cirugía en la boca, me habían puesto silicona y ese mismo día me comí una piña. Ahí, se me desfiguró la cara, porque además tenía brackets que me lastimaron aún más tras el golpe", explicó y agregó que ya no espera unas disculpas de Andy.