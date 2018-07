El lunes su nombre resonó en todos los medios por las críticas que le hizo a Andy kusnetzoff, tras la participación de su padre, el músico Facundo Saravia, en PH, Podemos Hablar. "En el programa no le dieron a mi papá el lugar para expresarse y dar su opinión. Más allá de mi punto de vista personal, creo que no tiene mucho sentido el nombre del programa si después van a caer en el proselitismo y no respetan ni dan lugar a que se expresen", escribió Tupi -como se le dicen- en sus stories.