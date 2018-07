"Era mi hermano del medio. Somos tres, él se enfermó, tenía 25 y yo 19. Me cuesta hablar de eso. El duelo es un proceso larguísimo, el psicoanálisis, la familia y con este trabajo bendito que tenemos creo que todo eso te ayuda a sobrevivir. Después armé mi familia y eso también me ayudó, y después lo plasmé en el escenario, pero no es ni autoayuda, ni yo pude salir de ésta. Casi está entre el límite de la ficción y la realidad. No es que vengo a dar el ejemplo ni cómo pude zafar en ese momento", aclaró.