Karina: —Si generalizo digo medio y parece que fueron todos y no fueron todos. Es la forma lo que me molesta. Asegurar algo que no pasó… Yo me sentí lastimada. Quizás tengo ese grado de sensibilidad importante, que lo soy. Me sentí lastimada. Se burlaban de temas serios. Porque había otras personas que sufrían, no solo yo.